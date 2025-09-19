Visites de l’Hypogée des Dunes Musée de l’hypogée des Dunes Poitiers

Visites de l’Hypogée des Dunes Musée de l’hypogée des Dunes Poitiers vendredi 19 septembre 2025.

Visites de l’Hypogée des Dunes 19 – 21 septembre Musée de l’hypogée des Dunes Vienne

Gratuit. Inscription obligatoire sur le site du musée. Places limitées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T14:30:00 – 2025-09-19T15:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visites guidées de l’Hypogée des Dunes

Au cœur d’un jardin de conifères centenaires, découvrez une construction datant de 1908 qui protège un site exceptionnel de l’époque mérovingienne.

Classé Monument historique et labellisé Musée de France, l’Hypogée des Dunes est l’un des monuments les plus emblématiques du haut Moyen Âge en Europe, datant des VIIᵉ et VIIIᵉ siècles.

Musée de l’hypogée des Dunes Rue du Père de la Croix, 86000 Poitiers, France Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549410753 https://www.poitiers.fr/c__232_921__Musee_Rupert_de_Chievres_et_Hypogee_des_Dunes.html [{« type »: « link », « value »: « https://www.musee-saintecroix.fr/ »}] Chapelle funéraire aménagée par l’abbé Mellebaude au VIe ou VIIe siècle. Les nombreuses sculptures utilisées en remplois font de ce lieu l’un des monuments d’Europe les plus éloquents du haut moyen âge.

Visites guidées de l’Hypogée des Dunes

© Musées de Poitiers, Ch. Vignaud