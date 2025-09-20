Visites de l’orgue en tribune et concert par l’organiste Sofia Ben Zaatour Église Saint-Georges Lyon

Visites de l’orgue en tribune et concert par l’organiste Sofia Ben Zaatour Église Saint-Georges Lyon samedi 20 septembre 2025.

Visites de l’orgue en tribune et concert par l’organiste Sofia Ben Zaatour 20 et 21 septembre Église Saint-Georges Métropole de Lyon

Visites par groupe.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

L’organiste Sofia Ben Zaatour vous propose des visites de l’orgue en tribune tout au long du week-end à l’église Saint-Georges de Lyon : présentation de l’instrument, son fonctionnement, découverte des différentes sonorités, interprétations musicales.

Un concert gratuit aura également lieu le samedi 20/09 à 17h30 : œuvres de J.S. Bach, Léon Boëllmann, César Franck, A.P.F Boëly, Louis Vierne, Dietrich Buxtehude et François Couperin.

Un moment privilégié pour découvrir autrement le patrimoine musical et architectural d’un lieu emblématique du Vieux Lyon.

Dates :

– Samedi 20 septembre 2025 : visites de 14h30 à 19h + concert à 17h30.

– Dimanche 21 septembre 2025 : visites de 14h à 16h.

Entrée gratuite, libre participation aux frais.

Église Saint-Georges Rue Saint-Georges 69005 Lyon Lyon 69005 Lyon 5e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 77 07 90 https://eglisesaintgeorges.com/ https://www.instagram.com/sofia.orgue?igsh=MTU5b3ZzOHl6Yzd1eg== L’église Saint-Georges est une des attractions du quartier Saint-Georges de Lyon, au cœur du Vieux-Lyon, dans la zone inscrite à l’inventaire du patrimoine mondial de l’humanité de l’UNESCO. Dans ce quartier un peu assoupi, à côté du quartier Saint-Jean très animé commercialement et touristiquement, l’église constitue un signal de style gothique, comme un écho dans l’espace et le temps à l’exultante primatiale Saint-Jean-Baptiste, réinterprétation du style gothique déposée quelques siècles plus tard et quelques centaines de mètre en aval le long de la Saône.

Elle se niche discrètement dans un panorama qui, vu de la passerelle « Abbé Paul Couturier », est un des plus beaux de Lyon, où le cours sinueux de la Saône et un vaste ciel relient la colline de Fourvière à celle de la Croix-Rousse.

L’édifice inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques renferme en son sein un élément précieux mais oublié du patrimoine architectural et musical lyonnais : le grand orgue de Joseph Merklin.

Le buffet d’orgue et la tribune ont été dessinés en 1874 par Pierre-Marie Bossan (1814-1888), architecte de l’église. L’ensemble forme donc avec le bâtiment un ensemble homogène particulièrement intéressant pour qui s’intéresse à l’œuvre de Bossan et au style néo-gothique. L’architecte a dessiné la tribune et le buffet dans son âge avancé, tandis que la conception de l’église date de sa jeunesse.

Les premiers dessins de l’église prévoyaient une tribune simple rectiligne, au lieu de la tribune en accolade que l’on admire aujourd’hui. Cette modification paraît liée à l’évolution du rit catholique usité à Lyon : la construction de l’église se situe dans la période d’abandon du vieux rit Lyonnais et d’adoption du rit Romain. Le rit lyonnais assez austère n’admettait pas la musique instrumentale durant l’office, et seul le son du « serpent » accompagnait parfois le chant choral. Le caractère original, indépendant, voire rebelle, de la cité se trouve rappelé ici indirectement. Métro D, arrêt Vieux Lyon.

L’organiste Sofia Ben Zaatour vous propose des visites de l’orgue en tribune tout au long du week-end à l’église Saint-Georges de Lyon : présentation de l’instrument, son fonctionnement, découverte …

©Sofia Ben Zaatour