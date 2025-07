Visites de Mirabel aux Baronnies et des exploitations Rue du Général de Gaulle Mirabel-aux-Baronnies

Rue du Général de Gaulle Maison des Vins Mirabel-aux-Baronnies Drôme

Début : Mardi 2025-07-08 17:30:00

fin : 2025-07-15

2025-07-08 2025-07-15 2025-07-22 2025-07-29 2025-08-05 2025-08-12 2025-08-19 2025-08-26

Venez découvrir le village de Mirabel-aux-Baronnies lors de visites guidées gratuites au départ de la Maison des Vins ainsi qu’une visite d’une d’exploitation. Venez également profiter d’une dégustation gratuite à la fin des visites à la Maison des Vins.

Rue du Général de Gaulle Maison des Vins Mirabel-aux-Baronnies 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 58 10

English :

Come and discover the village of Mirabel-aux-Baronnies on free guided tours departing from the Maison des Vins, as well as a visit to one of the wineries. Enjoy a free wine tasting at the end of the tour at the Maison des Vins.

German :

Entdecken Sie das Dorf Mirabel-aux-Baronnies bei kostenlosen Führungen ab dem Maison des Vins und einem Besuch auf einem Weingut. Am Ende der Führungen können Sie im Maison des Vins eine kostenlose Weinprobe genießen.

Italiano :

Venite a scoprire il villaggio di Mirabel-aux-Baronnies grazie alle visite guidate gratuite che partono dalla Maison des Vins e alla visita di una delle cantine. Al termine del tour, potrete anche partecipare a una degustazione gratuita di vini presso la Maison des Vins.

Espanol :

Venga a descubrir el pueblo de Mirabel-aux-Baronnies en visitas guiadas gratuitas que salen de la Maison des Vins, así como una visita a una de las bodegas. También podrá disfrutar de una degustación de vino gratuita al final de la visita en la Maison des Vins.

