Visites de Noël au Château de Josselin Château de Josselin Josselin

Visites de Noël au Château de Josselin

Château de Josselin 3 Rue des Trente Josselin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 11:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14

Passez les portes de la façade Renaissance pour plonger dans un univers féérique et enchanteur, où chaque pièce décorée est un nouvel écrin pour une scénette de Noël.

Ne manquez pas cette visite magique au RDC et à l’étage !

Vendredi 12 décembre de 16h à 20h

Samedi 13 décembre de 10h à 13h et de 14h30 à 19h30

Dimanche 14 décembre de 11h à 18h

Des billets sont en vente en ligne. ATTENTION Les créneaux horaires choisis doivent être respectés. Vous disposez d’un délai de 30 minutes après l’heure indiquée sur votre billet pour vous présenter à l’entrée du château. .

Château de Josselin 3 Rue des Trente Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 36 45

English :

L’événement Visites de Noël au Château de Josselin Josselin a été mis à jour le 2025-12-01 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande