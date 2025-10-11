Visites de terrain, renaturation des milieux aquatiques Saint-Phal

Rue des Joncs Saint-Phal Aube

Gratuit

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Samedi 11 octobre SAINT-PHAL Visites de terrain, renaturation des milieux aquatiques. A 10h, rendez-vous au début de la rue des Joncs.

L’EPAGE de l’Armançon organisera des visites de terrain gratuites et ouvertes à toutes et tous dans l’Aube.

Objectifs

– Communiquer au mieux localement sur l’action de l’EPAGE de l’Armançon par des visites de terrain démonstratives.

– Présenter le panel des différentes actions mises en œuvre notamment par la restauration et la mise en valeur du patrimoine naturel local, qui peuvent être un véritable outil de développement et d’attractivité du bassin versant de l’Armançon.

Les matinées se clôtureront par un pique-nique offert. Réservation obligatoire sur https://lnkd.in/dgmSAJmC

Pour covoiturer https://togetzer.com/covoiturage-evenement/e8xiht

Plus d’infos sur https://www.bassin-armancon.fr/ .

Rue des Joncs Saint-Phal 10130 Aube Grand Est +33 7 89 99 52 43

