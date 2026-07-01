Informations pratiques

Lanouaille

Visites de verger

225 route du château 24270 Lanouaille Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 11:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

1H DE VISITE AU VERGER en compagnie d’un des producteurs de Pommes du Limousin.

Un petit rafraîchissement convivial sera offert en fin de visite.

1H DE VISITE AU VERGER en compagnie d’un des producteurs de Pommes du Limousin une explication sur place concernant le cycle de production, les interventions au verger sur l’année, l’agriculture raisonnée et les vergers écoresponsables…

Le pomiculteur dépeindra une année d’activité au verger de manière à vous faire appréhender tout le savoir en vous faisant visiter ses vergers. Un petit rafraîchissement convivial sera offert en fin de visite. .

225 route du château 24270 Lanouaille 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 05 27 38 info@pomme-limousin.org

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English : Visites de verger

1H TOUR OF THE VERGER in the company of one of the producers of Pommes du Limousin.

A light refreshment will be offered at the end of the visit.

L’événement Visites de verger Lanouaille a été mis à jour le 2026-07-09 par Isle-Auvézère