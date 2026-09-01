Visites décalées au Carton voyageur Le carton voyageur Baud

Informations pratiques

Baud

Visites décalées au Carton voyageur

Le carton voyageur 3 Avenue Jean Moulin Baud Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Et si on découvrait les musées autrement ? Avec leurs visites guidées décalées, deux clowns complices proposent une exploration vivante du patrimoine culturel, en jouant avec les œuvres, les récits et les codes de la visite guidée. Les musées se révèlent comme des espaces de découverte et de partage, où l’on observe autrement, où l’on se laisse surprendre et où l’humour ouvre de nouvelles façons de regarder les collections et d’entendre les histoires qu’elles racontent.

Pour ces deux clowns, les musées sont une source inépuisable d’émerveillement. On peut y apprendre à peu près tout sur tout, voir des œuvres, découvrir des histoires et surtout rencontrer des personnes. Assoiffées de connaissances, elles ont longtemps rêvé de devenir guides ou conservatrices de musée.

Avec la Cie Hopadhoc.

À 11h et 16h – gratuit sur inscription. .

Le carton voyageur 3 Avenue Jean Moulin Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 2 97 51 15 14

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L’événement Visites décalées au Carton voyageur Baud a été mis à jour le 2026-09-09 par ADT 56