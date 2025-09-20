Visites-découverte des réserves du muséum ! Muséum d’Orléans pour la biodiversité et l’environnement Orléans

Visites-découverte des réserves du muséum ! 20 et 21 septembre Muséum d’Orléans pour la biodiversité et l’environnement Loiret

réservation sur place, creneaux de 30min les 2 après-midi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le MOBE ouvre ses portes gratuitement tout le week-end ! Pour aller plus loin, inscrivez-vous pour pénétrer dans l’espace privilégié des réserves des collections du MOBE. En compagnie d’un chargé de collection, bien équipés et en petit comité, découvrez ce qui se cache dans le centre de conservation du MOBE.

Samedi 20 et dimanche 21 de 10h à 18h. Les visites sont sur inscription sur place entre 14h et 18h.

Une conférence est également proposée le vendredi 19 septembre à 18h par le service archéologique d’Orléans métropole : « Soyez maudits ! »

Gratuité du vendredi 19 au dimanche 21 septembre de 10h à 18h

Muséum d’Orléans pour la biodiversité et l’environnement 2 Rue Marcel Proust, 45000 Orléans, France Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 33238546105 https://www.orleans.fr/que-faire-a-orleans/musees/museum-dorleans-pour-la-biodiversite-et-lenvironnement Le Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) propose quatre niveaux d’expositions pluri-médias, où collections, manipes, spectacles audiovisuels, jeux numériques, maquettes décloisonnent les savoirs. Pour aller plus loin, ateliers, conférences et formats interactifs sont proposés.

Le MOBE attise les curiosités pour comprendre l’évolution du vivant et ses capacités d’adaptation, les liens entre vivant et minéral ou encore le fonctionnement des milieux. Le “4 Tiers”, devient un lieu de vie, d’appropriation de chacun où esprit critique et lutte contre le prêt-à-penser sont les maîtres mots ! Tram, ligne A, ligne B Bus SNCF

MOBE