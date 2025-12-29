Visites découverte guidées du Mémorial Alsace Moselle Schirmeck

Visites découverte guidées du Mémorial Alsace Moselle

Pendant 1h15, en compagnie d’un guide, découvrez l’histoire tourmentée des Alsaciens et Mosellans, ballottés entre France et Allemagne de 1870 à 1945.

Vivant jusqu’à quatre changements de nationalité, ils ont été les seuls en France à vivre sous un régime totalitaire entre 1940 et 1945.

Découvrez la vie quotidienne des Alsaciens-Mosellans durant cette période, jusqu’à la construction européenne. .

For 1h15, in the company of a guide, discover the tormented history of the Alsatians and Mosellans, tossed back and forth between France and Germany from 1870 to 1945.

Having changed nationality up to four times, they were the only people in France to live under a totalitarian regime between 1940 and 1945.

