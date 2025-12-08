Visites découvertes à l’Hôtel de Sade Centre d’Archéologie Antique Hôtel de Sade Saint-Rémy-de-Provence

Visites découvertes à l’Hôtel de Sade

Du 07/01 au 28/01/2026 le mercredi à partir de 14h30.

Mercredi 11 février 2026 à partir de 14h30.

Mercredi 25 février 2026 à partir de 14h30.

Mercredi 11 mars 2026 à partir de 14h30.

Mercredi 25 mars 2026 à partir de 14h30. Centre d’Archéologie Antique Hôtel de Sade 1 Rue Du Parage Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-07 14:30:00

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-01-07 2026-02-11 2026-02-25 2026-03-11 2026-03-25

Retrouvez tous les mercredi à partir du 7 janvier et jusqu’au 25 mars, les visites découvertes à l’Hôtel de Sade à Saint-Rémy-de-Provence.

La visite guidée vous dévoilera l’histoire du bâtiment, ainsi que d’une partie des collections de Glanum qu’il renferme.



Elle vous conduira également dans des espaces habituellement inaccessibles aux visiteurs et vous permettra d’avoir un aperçu des coulisses d’un bâtiment historique, lui-même écrin des vestiges d’un site antique.



Vous pourrez même découvrir des vestiges archéologiques qui ne peuvent actuellement pas être exposés au public ! .

Centre d’Archéologie Antique Hôtel de Sade 1 Rue Du Parage Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 64 04

English :

Every Wednesday from 7 January to 25 March, there will be guided tours of the Hôtel de Sade in Saint-Rémy-de-Provence.

L’événement Visites découvertes à l’Hôtel de Sade Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2025-12-08 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles