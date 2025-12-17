Visites découvertes animées (sous réserve) Centre de la Vieille Charité (CVC) Marseille 2e Arrondissement

Visites découvertes animées (sous réserve)

Du 10/01 au 14/02/2026 le samedi.

Horaires à venir.

Du 07/03 au 28/03/2026 le samedi.

Centre de la Vieille Charité (CVC) 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dans le cadre de l’exposition Aden-Marseille. D’un port à l’autre au Centre de la Vieille Charité.

De Marseille à Aden, une aventure yéménite par Kahina Abdoul-Galil. Elle emmènera les visiteurs dans un parcours sensible de l’exposition pour une immersion dans la culture yéménite et ses liens avec Marseille . Conçue également comme un moment d’échange, cette visite invitera à une découverte sensorielle rythmée par des objets personnels, des récits et des parfums qui évoquent les liens entre ces deux cultures.



• Tout public, enfants à partir de 6 ans

• Durée 1h30

• Sans réservation, dans la limite des places disponibles .

Centre de la Vieille Charité (CVC) 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

