Visites découvertes animées (sous réserve) Centre de la Vieille Charité (CVC) Marseille 2e Arrondissement

Visites découvertes animées (sous réserve)
Du 10/01 au 14/02/2026 le samedi.
Horaires à venir.
Du 07/03 au 28/03/2026 le samedi.
Horaires à venir. Centre de la Vieille Charité (CVC) 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Début : Samedi 2026-01-10
fin : 2026-03-28
Dans le cadre de l’exposition Aden-Marseille. D’un port à l’autre au Centre de la Vieille Charité.
De Marseille à Aden, une aventure yéménite par Kahina Abdoul-Galil. Elle emmènera les visiteurs dans un parcours sensible de l’exposition pour une immersion dans la culture yéménite et ses liens avec Marseille . Conçue également comme un moment d’échange, cette visite invitera à une découverte sensorielle rythmée par des objets personnels, des récits et des parfums qui évoquent les liens entre ces deux cultures.
Dans le cadre de l’exposition Aden-Marseille. D’un port à l’autre .
• Tout public, enfants à partir de 6 ans
• Durée 1h30
• Sans réservation, dans la limite des places disponibles .
Centre de la Vieille Charité (CVC) 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
As part of the exhibition Aden-Marseille. D’un port à l’autre at the Centre de la Vieille Charité.
