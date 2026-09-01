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Visites découvertes de la Cathédrale Bourges

samedi 19 septembre 2026 · Bourges

Visites découvertes de la Cathédrale Bourges

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
Place Etienne Dolet
Ville
18000 Bourges
Département
Cher
Tarif
Gratuit

Bourges

Visites découvertes de la Cathédrale

Place Etienne Dolet Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19 11:30:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

En 45 minutes, découvrez l’essentiel de la cathédrale Saint-Étienne de Bourges et de son architecture remarquable.
Accompagné d’un guide-conférencier de la Ville d’art et d’histoire, partez à la découverte de la cathédrale Saint-Étienne. Cette visite de 45 minutes vous permettra d’appréhender l’histoire, l’architecture et les trésors de ce monument emblématique de Bourges.   .

Place Etienne Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 65 49 44 

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English :

In 45 minutes, discover the highlights of Bourges’s Saint-Étienne Cathedral and its remarkable architecture.

L’événement Visites découvertes de la Cathédrale Bourges a été mis à jour le 2026-09-06 par OT BOURGES

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