Visites découvertes de la Cathédrale Bourges
samedi 19 septembre 2026 · Bourges
Informations pratiques
Bourges
Visites découvertes de la Cathédrale
Place Etienne Dolet Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19 11:30:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
En 45 minutes, découvrez l’essentiel de la cathédrale Saint-Étienne de Bourges et de son architecture remarquable.
Accompagné d’un guide-conférencier de la Ville d’art et d’histoire, partez à la découverte de la cathédrale Saint-Étienne. Cette visite de 45 minutes vous permettra d’appréhender l’histoire, l’architecture et les trésors de ce monument emblématique de Bourges. .
Place Etienne Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 65 49 44
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English :
In 45 minutes, discover the highlights of Bourges’s Saint-Étienne Cathedral and its remarkable architecture.
L’événement Visites découvertes de la Cathédrale Bourges a été mis à jour le 2026-09-06 par OT BOURGES
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