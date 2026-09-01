Informations pratiques

Bourges

Visites découvertes de la Cathédrale

Place Etienne Dolet Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-19 11:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

En 45 minutes, découvrez l’essentiel de la cathédrale Saint-Étienne de Bourges et de son architecture remarquable.

Accompagné d’un guide-conférencier de la Ville d’art et d’histoire, partez à la découverte de la cathédrale Saint-Étienne. Cette visite de 45 minutes vous permettra d’appréhender l’histoire, l’architecture et les trésors de ce monument emblématique de Bourges. .

Place Etienne Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 65 49 44

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English :

In 45 minutes, discover the highlights of Bourges’s Saint-Étienne Cathedral and its remarkable architecture.

L’événement Visites découvertes de la Cathédrale Bourges a été mis à jour le 2026-09-06 par OT BOURGES