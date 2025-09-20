Visites découvertes de la futur salle patrimoniale Médiathèque des Encres Saint-Amand-les-Eaux

Visites découvertes de la futur salle patrimoniale Médiathèque des Encres Saint-Amand-les-Eaux samedi 20 septembre 2025.

Visites découvertes de la futur salle patrimoniale Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00 Médiathèque des Encres Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Laissez-vous tenter en avant-première par le nouveau service de la médiathèque qui se dévoile, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine !

Médiathèque des Encres Saint-Amand-les-Eaux Saint-Amand-les-Eaux 59230 Faubourg de Tournai Nord Hauts-de-France http://www.mediatheques-porteduhainaut.fr

Laissez-vous tenter en avant-première par le nouveau service de la médiathèque qui se dévoile, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine !

DR