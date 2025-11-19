Visites d’entreprises industrielles Nangis Nangis

Visites d’entreprises industrielles Mercredi 19 novembre, 13h30 Nangis Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T13:30:00 – 2025-11-19T18:30:00

Fin : 2025-11-19T13:30:00 – 2025-11-19T18:30:00

Mercredi 19 novembre, des visites d’entreprises industrielles sont organisées pour les personnes en recherche d’emploi ou en reconversion professionnelle, en partenariat avec France Travail et Mission Locale du Provinois.

Ces visites se déroulent au sein de la ZI de Nangis, de la ZAE de Mormant et/ou de la ZI de Verneuil-L’Etang.

Nangis 6 impasse leon blum, nangis Nangis 77370 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « j.boutitie@brienangissienne.fr »}]

Visites d’entreprises industrielles du territoire