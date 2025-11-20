Visites d’entreprises industrielles Nangis Nangis
Visites d’entreprises industrielles Nangis Nangis jeudi 20 novembre 2025.
Visites d’entreprises industrielles Jeudi 20 novembre, 09h00 Nangis Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-20T09:00:00 – 2025-11-20T16:00:00
Fin : 2025-11-20T09:00:00 – 2025-11-20T16:00:00
Jeudi 20 novembre, des visites d’entreprises industrielles sont organisées pour les collégiens et lycéens.
Ces visites se déroulent au sein de la ZI de Nangis.
Nangis 6 impasse leon blum, nangis Nangis 77370 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « j.boutitie@brienangissienne.fr »}]
Visites d’entreprises industrielles du territoire