Visites d’entreprises industrielles Nangis Nangis

Visites d’entreprises industrielles Jeudi 20 novembre, 09h00 Nangis Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T09:00:00 – 2025-11-20T16:00:00

Fin : 2025-11-20T09:00:00 – 2025-11-20T16:00:00

Jeudi 20 novembre, des visites d’entreprises industrielles sont organisées pour les collégiens et lycéens.

Ces visites se déroulent au sein de la ZI de Nangis.

Nangis 6 impasse leon blum, nangis Nangis 77370 Seine-et-Marne Île-de-France

Visites d’entreprises industrielles du territoire