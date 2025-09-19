Visites des 3 églises de Guérin Commune de Guérin Guérin

Gratuit.

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Nos 3 églises (Esquerdes, Fontet et Saint-Côme Saint-Damien) seront ouvertes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Samedi ou Dimanche après-midi, visite commentée prévue à l’église paroissiale Saint-Côme Saint-Damien par Madame Dufau-Quico Bernadette.

Commune de Guérin 47250 Guérin Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

