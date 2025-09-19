Visites des 3 églises de Guérin Commune de Guérin Guérin
Visites des 3 églises de Guérin Commune de Guérin Guérin vendredi 19 septembre 2025.
Visites des 3 églises de Guérin 19 – 21 septembre Commune de Guérin Lot-et-Garonne
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T19:00:00
Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00
Nos 3 églises (Esquerdes, Fontet et Saint-Côme Saint-Damien) seront ouvertes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.
Samedi ou Dimanche après-midi, visite commentée prévue à l’église paroissiale Saint-Côme Saint-Damien par Madame Dufau-Quico Bernadette.
Commune de Guérin 47250 Guérin Guérin 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
Nos 3 églises (Esquerdes, Fontet et Saint-Côme Saint-Damien) seront ouvertes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.
©OTCLG