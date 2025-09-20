Visites des anciennes Carrières de l’Ouest Anciennes Carrières de l’Ouest Gagny

Visites des anciennes Carrières de l’Ouest Anciennes Carrières de l’Ouest Gagny samedi 20 septembre 2025.

Visites des anciennes Carrières de l’Ouest Samedi 20 septembre, 10h00, 11h30 Anciennes Carrières de l’Ouest Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Projet phare de la ville de Gagny, ces anciennes carrières de gypses devenues sanctuaire de la faune et de la flore vous accueillent le temps d’une matinée. Les acteurs du projet d’aménagement vous guideront au coeur des travaux à la découverte de l’histoire du site, de sa biodiversité et de son devenir.

Par Grand Paris Grand Est, l’Atelier CEPAGE et la Ville de Gagny

Conditions : port d’un pantalon couvrant jusqu’aux chevilles, de chaussures fermées et une bouteille d’eau sont obligatoires. La visite devra s’effectuer dans le strict respect des instructions et du parcours.

Anciennes Carrières de l’Ouest 62 chemin des Bourdons 93220 Gagny Gagny 93220 Parc Carette Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « service.theatre@mairie-gagny.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 56 49 24 19 »}]

Projet phare de la ville de Gagny, ces anciennes carrières de gypses devenues sanctuaire de la faune et de la flore vous accueillent le temps d’une matinée. Les acteurs du projet d’aménagement vous à…

© Service de communication – Ville de Gagny