Visites des coulisses et des ateliers du TNP TNP Théâtre national populaire Villeurbanne

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T17:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Comme chaque année, le TNP participe à cet événement et ouvre ses portes en proposant la visite du théâtre et ses coulisses, de l’atelier de construction de décors, de l’atelier de costumes.

Nouveauté pour les JEP 2025 ! Le Temple de l’Opérette

Conférence animée par Aliénor Wagner-Coubès, doctorante en histoire sociale, en partenariat avec Le Rize

dimanche 21 septembre à 9 h 30

En 1934, au cœur du tout nouveau quartier des Gratte-Ciel, un théâtre a vu le jour. Il deviendra Théâtre de la Cité, puis Théâtre National Populaire. Comment fonctionnait ce jeune théâtre ? Quel était son public ? Qui y travaillait ? À travers des archives, Le Rize propose de découvrir le passé de ce théâtre municipal, de sa première représentation en 1934 jusque dans les années 1970.

Toutes les visites et la conférence sont gratuites.

L’atelier des décors est situé au 24 Rue Émile Decorps, 69100 Villeurbanne, et non au TNP. Merci de prendre en compte cet emplacement lors de la planification de vos visites.

Le Théâtre national populaire (TNP) a été fondé en 1920 par Firmin Gémier à Paris (Palais du Trocadéro) pour monter des spectacles visant un public populaire. En 1945 l'aventure du TNP s'arrête. Jean Vilar en prend la direction en 1951, puis Georges Wilson en 1963. En 1972, Jacques Duhamel, ministre des Affaires culturelles, décide de transférer le TNP à Villeurbanne, au Théâtre de la Cité fondé en 1957 par Roger Planchon et labellisé CDN en 1963. Le TNP sera dirigé de 1972 à 2002 par Roger Planchon, avec Patrice Chéreau (jusqu'en 1986), puis avec Georges Lavaudant (1986-1996). En 2002, Christian Schiaretti succède à Roger Planchon. Le TNP est doté de trois salles de spectacle et quatre salles de répétitions et il est l'une des plus importantes scènes du théâtre en Europe.

