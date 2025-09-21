Visites des églises Saint-Julien (Roussy) et Saint-Barthélemy (Vezels) Église Saint-Barthélemy Vezels-Roussy

Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

Attestée au XIIIe siècle et plusieurs fois remaniée, l’église Saint-Julien de Roussy est désaffectée en 1885 au profit de l’église Saint-Barthélemy, nouvellement construite pour répondre à l’extension du village de Vezels. Mais devant l’insistance de la population, l’église romane de Roussy accueille de nouveau la messe au début du XXe siècle.

Église Saint-Barthélemy Église Saint-Barthélemy 15130 Vezels-Roussy Vezels-Roussy 15130 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

Journées européennes du patrimoine 2025

