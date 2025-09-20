visites des extérieurs du château de la Chesnaye Château de la Chesnaye Saint-Mars-de-Locquenay

visites des extérieurs du château de la Chesnaye 20 et 21 septembre Château de la Chesnaye Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Accès place de l’église, visite libre des extérieurs avec support d’information, visite commentée, samedi et dimanche à 14h30, 15h30, 16h30.

Accès PMR partiel

Château de la Chesnaye Saint-Mars-de-Locquenay, 72440 Saint-Mars-de-Locquenay, France Saint-Mars-de-Locquenay 72440 Saint-Mars-de-Locquenay Sarthe Pays de la Loire Petite seigneurie rurale construite à la fin du XVIIe siècle, peu modifiée au XVIIIe siècle (l’intérieur conserve un riche décor de ces deux époques : sols en terre cuite, lambris, …). C’est une grande maison flanquée de deux pavillons et accompagnée d’un jardin.

Journées européennes du patrimoine 2025

Perche sarthois