Visites des fortifications urbaines de Strasbourg Fortification de l’enceinte urbaine de Strasbourg – Kernumwallung Strasbourg

Visites des fortifications urbaines de Strasbourg 20 et 21 septembre Fortification de l’enceinte urbaine de Strasbourg – Kernumwallung Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Découvrez l’histoire méconnue des fortifications urbaines édifiées après 1871, à la suite du siège de Strasbourg. Une visite passionnante vous plonge dans la naissance de la Neustadt et la transformation militaire et urbaine de la ville sous l’Empire allemand. Parcourez les bastions, fossés et parapets qui structuraient ce vaste dispositif défensif, conçu pour protéger la cité tout en accompagnant son expansion.

Fortification de l'enceinte urbaine de Strasbourg – Kernumwallung Passage du Kriegstor, 67000 Strasbourg Strasbourg 67083 Cronenbourg Bas-Rhin Grand Est S'il est un lieu bien connu des Strasbourgeois adeptes du jogging, les fortifications de l'enceinte urbaine construites à l'époque allemande (Kernumwallung), entre 1876 et 1882, restent encore largement méconnues, bien qu'elles aient récemment été mises en valeur.

La partie conservée est située à l’ouest de la gare de Strasbourg et comprend les bastions 14, 15 et 16. Cette enceinte prend la forme d’une importante masse de terre, occupée par des casernes et des poudrières. Son sommet forme un parapet aménagé en plateforme d’artillerie et agrémenté de nombreuses traverses-abris. Ce rempart est précédé d’un fossé en eau, encore conservé, et d’un glacis aujourd’hui remplacé par… une voie rapide.

Entre les bastions 14 et 15, l’enceinte est percée par la porte de guerre n° 2, aujourd’hui réhabilitée.

© Antoine Schoen