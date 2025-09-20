Visites des fouilles archéologiques menées par l’Inrap et le SADIL. Isoparc Sorigny

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Venez rencontre les archéologues de l’Inrap et du SADIL qui débutent les fouilles archéologiques d’un site gaulois. L’archéologie préventive sera présentée à travers une maquette interactive. Vous découvrirez aussi la céramique et tous les métiers autour de l’archéologie.

Isoparc 5 place Antoine-de-Saint-Exupéry, 37250 Sorigny Sorigny 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

©Inrap