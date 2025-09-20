Visites des Galeries Lafayette de Biarritz Galeries Lafayette Biarritz Biarritz

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T15:30:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les Galeries Lafayette Biarritz vous invitent à une visite exclusive du magasin. Réservez dès maintenant votre place pour une découverte unique.

Galeries Lafayette Biarritz 17-19 Pl. Georges Clemenceau, 64200 Biarritz Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Journées européennes du patrimoine 2025

© Galeries Lafayette Biarritz