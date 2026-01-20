Visites des Hôtels Particuliers et leurs propriétaires à l’origine de la renommée de Périgueux Parc Gamenson Périgueux

Visites des Hôtels Particuliers et leurs propriétaires à l’origine de la renommée de Périgueux

Parc Gamenson 30 Rue Bacharetie Périgueux Dordogne

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Pour les amoureux du Patrimoine !

Balade insolite sur la frange des anciennes fortifications médiévales du quartier Limogeanne. Rencontre avec des hôtels particuliers aux architectures remarquables entre 18ème et 20ème siècles. et leurs propriétaires successifs. Des histoires de vie, des sagas, des révélations … des familles qui ont laissé leur empreinte dans la Ville, les Mercier, négociant, à l’origine de la crèche du même nom, des Requier et Secrestat, liquoristes, Eugène Dorsène , remarquable photographe, …

Visite exceptionnelle de l’Hôtel de Brou de Laurière, témoignage de l’architecture des demeures aristocratiques du début XXème, sous toutes ses facettes avec ses dépendances.

Final convivial !

Places limitées, réservations par téléphone .

Parc Gamenson 30 Rue Bacharetie Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 87 02 48

Afficher la carte du lieu

