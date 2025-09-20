Visites des jardins du fort de la Justice Fort de la Justice Belfort

Sur inscription.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter les Jardins du fort de la Justice, et découvrez les œuvres graphiques de l’artiste Victoria Scotto.

Fort de la Justice Chemin de la Justice, 90000 Belfort Belfort 90000 Territoire-de-Belfort Bourgogne-Franche-Comté https://jardins-fort-justice.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/jardins-du-fort-2025 »}] Fort de 1826 ouvert aux artistes. Depuis la rue Xavier Bauer, suivre le chemin de la Justice en passant sur la passerelle au-dessus de l’avenue de la Laurencie.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Victoria Scotto