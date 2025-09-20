Visites des jardins et exposition Parc et Jardins du Château Saint-Denis-sur-Loire

Visites des jardins et exposition Parc et Jardins du Château Saint-Denis-sur-Loire samedi 20 septembre 2025.

Visites des jardins et exposition 20 et 21 septembre Parc et Jardins du Château Loir-et-Cher

8 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Ballade dans les jardins et découverte de 2 expositions : sur les Eaux thermales du site et une exposition de photos

Parc et Jardins du Château 1 rue de la Loire 41000 Saint-Denis-sur-Loire Saint-Denis-sur-Loire 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire http://saintdenissurloire.org Château de la fin XVIIIe siècle aux soubassements moyenâgeux et entouré de douves. Jardins en terrasse adossés à la falaise jusqu’à la levée de Loire.

Parc boisé « à la française » autour d’un canal et jardins historiques en constante amélioration. facile mais Pas de Parking

Ayguesparsse Brigitte