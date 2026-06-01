Visites des jardins galants du château de Hac, Château de Hac, Le Quiou

Visites des jardins galants du château de Hac 5 – 7 juin Château de Hac Côtes-d’Armor

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T13:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T13:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Visite libre des jardins galants du château de Hac

Visite guidée (30 minutes) avec quelques spécificités et un retour sur l’histoire des jardins.

Diffusion de musique au sein du jardin pendant les visites libres

Château de Hac Le Hac, 22630, Le Quiou, Côtes d’Armor, Bretagne, France Le Quiou 22630 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 88 17 90 https://chateaudehac.fr/ Château de chasse des Ducs de Bretagne du XVe . Jardin médiéval et Renaissance

Visite libre des jardins galants du château de Hac

©Château de Hac