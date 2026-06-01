Visites des jardins galants du château de Hac, Château de Hac, Le Quiou
Visites des jardins galants du château de Hac, Château de Hac, Le Quiou vendredi 5 juin 2026.
Visites des jardins galants du château de Hac 5 – 7 juin Château de Hac Côtes-d’Armor
Entrée gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T13:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T13:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00
Visite libre des jardins galants du château de Hac
Visite guidée (30 minutes) avec quelques spécificités et un retour sur l’histoire des jardins.
Diffusion de musique au sein du jardin pendant les visites libres
Château de Hac Le Hac, 22630, Le Quiou, Côtes d’Armor, Bretagne, France Le Quiou 22630 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 88 17 90 https://chateaudehac.fr/ Château de chasse des Ducs de Bretagne du XVe . Jardin médiéval et Renaissance
Visite libre des jardins galants du château de Hac
©Château de Hac
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