Visites des magasins patrimoniaux Médiathèque Georges Pompidou Châlons-en-Champagne

Visites des magasins patrimoniaux Médiathèque Georges Pompidou Châlons-en-Champagne samedi 20 septembre 2025.

Visites des magasins patrimoniaux Samedi 20 septembre, 14h00, 16h00 Médiathèque Georges Pompidou Marne

Limitée à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Presque la moitié du bâtiment de la bibliothèque est consacrée aux réserves, lieu de conservation des documents les plus précieux, insolites et anciens. Un conservateur et un archiviste ouvrent cet endroit secret pour vous présenter une sélection de livres et d’archives inconnus du public.

Médiathèque Georges Pompidou 68 rue Léon Bourgeois, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://mesreservations.chalonsenchampagne.fr/journees-europeennes-du-patrimoine »}] La médiathèque Georges Pompidou vous accueille dans un bâtiment moderne, inauguré en 2003, conçu par Paul Chemetov, architecte de renommée internationale.

Son offre documentaire est diversifiée et de qualité pour tous les publics. Accueil du public : prêt, conseils, aide à la recherche.

Grâce à ses fonds patrimoniaux, la médiathèque municipale de Châlons-en-Champagne est une « bibliothèque classée ». Elle a également obtenu le label d’État « BMVR » : Bibliothèque municipale à vocation régionale.

© Ville de Châlons-en-Champagne