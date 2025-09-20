Visites des moulins de Charrier et du Perou Moulin de Charrier Labastide sur Besorgues Labastide-sur-Bésorgues

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir les moulins de Charrier et du Perou en dessous du hameau de Freyssenet. Ils sont situés rive gauche et rive droite de la rivière Besorgues, . Ils seront ouverts avec visites toute la journée (de 10h à 16h) le samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025 .

Moulin de Charrier Labastide sur Besorgues 516 chemin du Soulier 07600 Labastide sur besorgues Labastide-sur-Bésorgues 07600 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 06 37 56 94 82. https://www.moulindecharrier.com Moulin construit en 1696 Parking sur le site

