Informations pratiques

Ally

Visites des Moulins / Journées européennes du patrimoine

Village | Ally Ally Haute-Loire

Tarif : – – EUR

Les visites guidées du Moulin de Pargeat seront proposées à prix préférentiel :

3€ par adultes

2€ par enfant entre 6 – 12 ans

gratuit pour les enfants de moins de 6 ans.



Le site du Moulin de la maison blanche dit Moulin à paroles est toujours en accès libre et gratuit.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Visites des moulins de Pargeat et du Moulin panoramique à l’occasion des journées du patrimoine.

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Village | Ally Ally 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 77 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Tours of the Pargeat mills and the Panoramic Mill during Heritage Days.

L’événement Visites des Moulins / Journées européennes du patrimoine Ally a été mis à jour le 2026-09-05 par Communauté de communes des rives Haut-Allier