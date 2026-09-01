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AGENDA · Ally

Visites des Moulins / Journées européennes du patrimoine Ally

samedi 19 septembre 2026 · Ally

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Village | Ally
Ville
43380 Ally
Département
Haute-Loire
Tarif
Les visites guidées du Moulin de Pargeat seront proposées à prix préférentiel : 3€ par adultes 2€ par enfant entre 6 - 12 ans gratuit pour les enfants de moins de 6 ans. Le site du Moulin de la maison blanche dit Moulin à paroles est toujours en accès libre et gratuit.

Ally

Visites des Moulins / Journées européennes du patrimoine

Village | Ally Ally Haute-Loire

Tarif : – – EUR

Les visites guidées du Moulin de Pargeat seront proposées à prix préférentiel :
3€ par adultes
2€ par enfant entre 6 – 12 ans
gratuit pour les enfants de moins de 6 ans.

Le site du Moulin de la maison blanche dit Moulin à paroles est toujours en accès libre et gratuit.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Visites des moulins de Pargeat et du Moulin panoramique à l’occasion des journées du patrimoine.
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Village | Ally Ally 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 77 22 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Tours of the Pargeat mills and the Panoramic Mill during Heritage Days.

L’événement Visites des Moulins / Journées européennes du patrimoine Ally a été mis à jour le 2026-09-05 par Communauté de communes des rives Haut-Allier