Visites des réserves d’œuvres Frac Franche-Comté Besançon

Visites des réserves d’œuvres Frac Franche-Comté Besançon dimanche 21 septembre 2025.

Visites des réserves d’œuvres

Frac Franche-Comté 2 Passage des Arts Besançon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 17:30:00

fin : 2025-09-21 18:30:00

Date(s) :

2025-09-21

Pour garantir votre participation, nous vous conseillons de réserver dès que possible.

Il sera également possible de s’inscrire sur place le jour de l’événement, avant chaque visite, dans la limite des places disponibles .

Frac Franche-Comté 2 Passage des Arts Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 87 87 40 reservations@frac-franche-comte.fr

English : Visites des réserves d’œuvres

German : Visites des réserves d’œuvres

Italiano :

Espanol :

L’événement Visites des réserves d’œuvres Besançon a été mis à jour le 2025-09-02 par DOUBS TOURISME