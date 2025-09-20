Visites des réserves patrimoniales et des archives Médiathèque de Castres-Sidobre Castres

Visites des réserves patrimoniales et des archives Samedi 20 septembre, 10h00, 14h30, 16h30 Médiathèque de Castres-Sidobre Tarn

Sur inscription. Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Sur le thème du patrimoine architectural, ces visites vous permettront notamment de découvrir les plans de la ville de Castres et des gravures anciennes conservés à la médiathèque dans les archives municipales et les réserves patrimoniales.

Médiathèque de Castres-Sidobre 2 Avenue du Sidobre, 81100 Castres Castres 81100 Bisséoux Tarn Occitanie 05 63 62 41 60 https://www.castres-mazamet.fr/mediatheques/presentation

Profitez toute l’année d’une programmation culturelle riche, variée et gratuite : lectures, contes et ateliers créatifs pour les enfants, rencontres d’écrivains et d’illustrateurs, échanges animés dans le cadre de nos prix des lecteurs (romans et mangas), ateliers de généalogie, siestes musicales, spectacles, projections de films et documentaires, visites d’expositions… Découverte, rencontres, convivialité et détente sont au programme.

Les animateurs multimédia du réseau vous proposent quant à eux de bénéficier d’un accompagnement gratuit et personnalisé au maniement des outils numériques et de participer à des ateliers multimédia variés.

En partenariat avec les établissements scolaires de la communauté d’agglomération, les médiathèques du réseau accueillent vos enfants toute l’année, pendant et en dehors des heures d’ouverture, pour des visites libres ou des accueils thématiques. Autant de rendez-vous essentiels pour les sensibiliser au plaisir de la lecture !

Tout au long de l’année, ce sont 30 professionnels qui vous accueillent, effectuent des recherches à la demande et vous apportent des suggestions personnalisées en fonction de vos besoins et attentes.

© DR-Clément Barbé