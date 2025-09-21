Visites des ruines du château de Peyroux à Liginiac Château de Peyroux Liginiac

Gratuit. Sans réservation.

Découverte des ruines du château de Peyroux (Liginiac, Corrèze)

Partez à la découverte des ruines du château de Peyroux, nichées dans un écrin de verdure à Liginiac, en Corrèze.

Une immersion dans le passé pour mieux comprendre l’importance de ce château dans le paysage seigneurial local du Moyen Âge.

Château de Peyroux, 19160 Liginiac, Corrèze, Nouvelle-Aquitaine

© JF Allanic, Corrèze Découverte