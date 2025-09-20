Visites des serres municipales Services techniques municipaux Léguevin
Visites des serres municipales Services techniques municipaux Léguevin samedi 20 septembre 2025.
Visites des serres municipales Samedi 20 septembre, 08h30 Services techniques municipaux Haute-Garonne
Gratuit. Réservation obligatoire.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T08:30:00 – 2025-09-20T12:30:00
Fin : 2025-09-20T08:30:00 – 2025-09-20T12:30:00
Visite des serres municipales
Partez à la découverte des serres municipales lors d’une visite unique, en compagnie de l’agent en charge du projet.
Services techniques municipaux 1 ter Avenue de Gascogne, 31490 Léguevin Léguevin 31490 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0562130170 »}] Parking devant
Journées européennes du patrimoine 2025