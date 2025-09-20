Visites des tapisseries Impasse Notre-Dame Beaune
Visites des tapisseries Impasse Notre-Dame Beaune samedi 20 septembre 2025.
Visites des tapisseries
Impasse Notre-Dame Collégiale Notre-Dame Beaune Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-20 12:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Magnifiquement conservé, un ensemble de tapisseries, dites à mille fleurs, date du XVe siècle et relate la vie de la Vierge. .
Impasse Notre-Dame Collégiale Notre-Dame Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté culture@mairie-beaune.fr
English : Visites des tapisseries
German : Visites des tapisseries
Italiano :
Espanol :
L’événement Visites des tapisseries Beaune a été mis à jour le 2025-09-15 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)