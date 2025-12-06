Visites des tout-petits Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris

Guidés par une médiatrice, plongez avec votre enfant dans l’univers poétique de l’exposition Cosmogrammes. À travers des jeux sensoriels spécialement pensés pour les tout-petits, l’art se découvre autrement : en éveillant les sens, en stimulant la curiosité et en partageant un moment complice entre adulte et enfant.

Ces visites se déroulent dans une atmosphère douce et privilégiée, puisque l’exposition est entièrement réservée aux familles, en dehors des horaires d’ouverture au public.

Le samedi 06 décembre 2025

gratuit Public tout-petits.

Institut des Cultures d’Islam (ICI) 19 rue Léon 75018 Paris