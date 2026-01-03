Visites des tout-petits Institut des Cultures d’Islam – Léon Paris

Visites des tout-petits Institut des Cultures d’Islam – Léon Paris samedi 14 février 2026.

À travers des jeux sensoriels spécialement pensés pour les tout-petits, l’art se découvre autrement : en éveillant les sens, en stimulant la curiosité et en partageant un moment complice entre adulte et enfant.

Ces visites se déroulent dans une atmosphère douce et privilégiée, puisque l’exposition est entièrement réservée aux familles, en dehors des horaires d’ouverture au public.

Guidés par une médiatrice, plongez avec votre enfant dans l’univers poétique de l’exposition Cosmogrammes.
Le samedi 14 février 2026
de 11h00 à 11h45
de 09h30 à 10h15
gratuit

Gratuit, sur réservation

de 0 à 2 ans : 09h30–10h15
de 6 mois à 3 ans (marcheurs) : 11h–11h45

Public tout-petits.

Institut des Cultures d’Islam – Léon 19 rue Léon  75018 Paris


