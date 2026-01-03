Visites des tout-petits Institut des Cultures d’Islam – Léon Paris
Visites des tout-petits Institut des Cultures d’Islam – Léon Paris samedi 14 février 2026.
À travers des jeux sensoriels spécialement pensés pour les tout-petits, l’art se découvre autrement : en éveillant les sens, en stimulant la curiosité et en partageant un moment complice entre adulte et enfant.
Ces visites se déroulent dans une atmosphère douce et privilégiée, puisque l’exposition est entièrement réservée aux familles, en dehors des horaires d’ouverture au public.
Guidés par une médiatrice, plongez avec votre enfant dans l’univers poétique de l’exposition Cosmogrammes.
Le samedi 14 février 2026
de 11h00 à 11h45
gratuit
Gratuit, sur réservation
de 0 à 2 ans : 09h30–10h15
de 6 mois à 3 ans (marcheurs) : 11h–11h45
Public tout-petits.
Institut des Cultures d’Islam – Léon 19 rue Léon 75018 Paris
