Visites des tout-petits Institut des Cultures d’Islam – Léon Paris

À travers des jeux sensoriels spécialement pensés pour les tout-petits, l’art se découvre autrement : en éveillant les sens, en stimulant la curiosité et en partageant un moment complice entre adulte et enfant.

Ces visites se déroulent dans une atmosphère douce et privilégiée, puisque l’exposition est entièrement réservée aux familles, en dehors des horaires d’ouverture au public.

Guidés par une médiatrice, plongez avec votre enfant dans l’univers poétique de l’exposition Cosmogrammes.

gratuit

Gratuit, sur réservation

de 0 à 2 ans : 09h30–10h15

de 6 mois à 3 ans (marcheurs) : 11h–11h45

Public tout-petits.

Institut des Cultures d’Islam – Léon 19 rue Léon 75018 Paris



