Visites d’exposition : Soigner à Sedan, de l’hôpital des Douze apôtres au Centre Hospitalier Maison du Patrimoine de Sedan Sedan samedi 18 octobre 2025.

gratuit

Début : 2025-10-18T15:30:00+01:00 – 2025-10-18T16:30:00+01:00

Fin : 2025-10-19T15:30:00+01:00 – 2025-10-19T16:30:00+01:00

À l’occasion de la nouvelle exposition temporaire de la Maison du Patrimoine,

remontez le temps à la découverte des différents lieux de soin à Sedan. De

la maladrerie, ruelle des vignes, au Centre Hospitalier, laissez-vous guider à

travers le temps par l’un des commissaires de l’exposition

Maison du Patrimoine de Sedan Rue des Anciens d’Afrique du Nord 08200 SEDAN Sedan 08200 Ardennes Grand Est 03 24 27 84 85 http://www.sedan.fr Ces anciens bains-douches construits de 1913 à 1921 ont été transformés en Maison des Syndicats au début des années 1980. Endommagé par un sinistre en 2010, le bâtiment a été restauré, muni d’une nouvelle extension pour y installer un Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP). Sous le nom de « Maison du Patrimoine », cet équipement vise à donner aux habitants et aux touristes les clefs de compréhension du patrimoine de la ville de Sedan. Il comprend notamment une exposition permanente et une salle d’exposition temporaire. Parking gratuit à proximité pour les voitures (pas pour les cars)

©service du Patrimoine / Ville de Sedan