Visites dialoguées et vivantes en Gascon et en Basque Centre culturel Tivoli Anglet

Visites dialoguées et vivantes en Gascon et en Basque Samedi 20 septembre, 16h00, 17h00 Centre culturel Tivoli Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Exposition – Le temps des fêtes dans les pays de l’Adour

Cette exposition présente les rituels gascons de Noël à la Saint-Jean, sans oublier le carnaval. Autant de temps de réjouissances à travers lesquelles la danse, le chant ou le théâtre expriment le patrimoine culturel.

À 16H EN GASCON AVEC ACI GASCONHA

À 17H EN BASQUE AVEC LA FÉDÉRATION MGKE

Centre culturel Tivoli 27 rue d’Euskadi, 64600 Anglet Anglet 64600 Hardoy Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

© Mathilde Lamothe