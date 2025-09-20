Visites du bureau du Maire Hôtel de ville Segonzac

Visites du bureau du Maire Hôtel de ville Segonzac samedi 20 septembre 2025.

Visites du bureau du Maire 20 et 21 septembre Hôtel de ville Corrèze

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

️ Visite de l’Hôtel de Ville : découvrez les lieux de décision

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, poussez les portes de l’Hôtel de Ville pour une visite exceptionnelle de ses espaces emblématiques :

– Visite du bureau du Maire

– Découverte de la salle du conseil municipal, cœur de la vie démocratique locale

– Visite de la Salle d’Honneur, accessible uniquement le dimanche

Une occasion rare de découvrir les coulisses de la gouvernance municipale dans un cadre historique.

Hôtel de ville Place Jean Charbonnel, 19100 Brive-la-Gaillarde Segonzac 19310 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 92 39 39 Le collège des Doctrinaires abrite désormais l’hôtel de ville. Datant du XVIIe siècle, la construction est en pierres de Gramont avec des éléments architecturaux remarquables : portail surmonté d’un fronton, magnifique escalier en pierre, campanile. Côté place de l’hôtel de ville, l’édifice présente une imposante façade stricte d’inspiration régionale et côté rue Charles Teyssier, on peut voir une cour d’honneur, fermée par une colonnade à chapiteaux en grès de Gramont. La cour est bordée de trois bâtiments à deux étages mansardés.

