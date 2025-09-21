VISITES DU CAMP DE LA TRANSPORTATION par l’Office de Tourisme Camp de la transportation Saint-Laurent-du-Maroni

VISITES DU CAMP DE LA TRANSPORTATION par l’Office de Tourisme Camp de la transportation Saint-Laurent-du-Maroni dimanche 21 septembre 2025.

Réservation sur inscription. Places limitées à 35 personnes par créneau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visite guidée du camp de la Transportation et de sa partie réclusion

Camp de la transportation Saint-Laurent du Maroni Saint-Laurent-du-Maroni 97320 Guyane [{« type »: « email », « value »: « info@hellosaintlau.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0594342398 »}]

