Visites du Carmel d’Avignon Carmel d’Avignon Avignon

Visites du Carmel d’Avignon 20 et 21 septembre Carmel d’Avignon Vaucluse

Renseignements, modalités de réservation et horaires d’ouvertures :

larespelid.org ou sur contact@larespelid.org

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Espace buvette, snacking et détente sous les platanes près d’un foodtruck pour profiter de la quiétude des lieux.

Cet endroit s’appelait, au XVe siècle, “Beau-Lieu” et a accueilli durant quatre siècles des communautés religieuses dont les Carmélites à partir du XIXe siècle, présentes à Avignon dès 1612, et qui y vécurent jusqu’à l’année 2022.

Situé au centre d’Avignon, adossé aux remparts multi-centenaires, le Carmel est une oasis de près de 1,5 ha de verdure dans la cité des Papes.

Avec ce lieu, Oykos et l’association du Tiers-Lieu du Carmel se sont donné 4 missions :

• Lutter contre l’isolement des personnes âgées : pour elles, ils imaginent des logements confortables, dans un lieu digne, vivant et adapté à leurs besoins.

• Proposer un lieu de vie pour étudiants

• Préserver ce lieu de nature et de contemplation tout en l’ouvrant sur le reste de la ville : que ce soit dans les bâtiments ou dans les 1,5 ha de parc, les modalités de rencontres sont multiples ! Potager pédagogique, poulailler, café solidaire.

• Créer un interfaçage avec la culture, si présente en Avignon : scène le temps du festival, résidences d’artistes, programmation artistique tout au long de l’année.

Carmel d’Avignon 3 rue de l’observance 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Ouest Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

