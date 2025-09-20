Visites du Centre de conservation de Liévin Louvre-Lens Lens

Visites du Centre de conservation de Liévin Louvre-Lens Lens samedi 20 septembre 2025.

Visites du Centre de conservation de Liévin 20 et 21 septembre Louvre-Lens Pas-de-Calais

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:15:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-21T10:15:00 – 2025-09-21T16:30:00

Le Centre de conservation du Louvre- Liévin et le Louvre-Lens proposent des visites exclusives du site qui accueille désormais les réserves du Louvre. Une entrée exceptionnelle dans ce lieu habituellement fermé au public, en compagnie des professionnels en charge des lieux et d’un médiateur du musée.

Pour tous, conseillé à partir de 8 ans.

Samedi 20 et dimanche 21 septembre

Départs du Louvre-Lens à 10h15, 10h45, 11h15, 11h45, 13h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30

Le trajet entre le Louvre-Lens et le Centre de conservation de Liévin s’effectue en groupe, à pied.

Compter 15-20 minutes de déplacement.

Sur place, la visite dure 1h.

Louvre-Lens 99 rue Paul Bert, 62300 Lens Lens 62300 Cité n°9 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321186262 https://www.louvrelens.fr Moyen d´accès : (Route, métro, gare, etc.) Route (A1 + A 21/A211) Train : gare de Lens + navette gratuite gare> musée.

Le Centre de conservation du Louvre- Liévin et le Louvre-Lens proposent des visites exclusives du site qui accueille désormais les réserves du Louvre. Une entrée exceptionnelle dans ce lieu fermé au …

© Louvre-Lens