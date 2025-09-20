Visites du Centre de Conservation des Collections du Muséum de Bordeaux – sciences et nature Muséum de Bordeaux – sciences et nature Bordeaux

Visites du Centre de Conservation des Collections du Muséum de Bordeaux – sciences et nature Muséum de Bordeaux – sciences et nature Bordeaux samedi 20 septembre 2025.

Visites du Centre de Conservation des Collections du Muséum de Bordeaux – sciences et nature Samedi 20 septembre, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Muséum de Bordeaux – sciences et nature Gironde

Réservation obligatoire.

Ouverture réservations : 5 septembre ; fermeture le 19 septembre à 12h00.

Attention, le site de visite n’est pas le Muséum de Bordeaux. Les renseignements pratiques vous seront communiqués lors de votre réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine et du matrimoine, venez découvrir le Centre de Conservation des Collections du Muséum de Bordeaux – sciences et nature.

Le Centre de Conservation des Collections du Muséum de Bordeaux est un lieu dédié à la conservation préventive des collections d’histoire naturelle, ainsi qu’un outil performant pour leur gestion.

Il permet la conservation, l’étude et la préparation des spécimens dans des conditions optimales, en vue notamment des expositions permanentes et temporaires.

L’ensemble des rayonnages du Centre de Conservation des Collections abrite les collections non exposées, environ un million de spécimens.

Les collections sont réparties dans les salles en fonction de leurs besoins en termes de conservation, mais aussi de la nature des collections : taxidermies, peaux tannées, pièces osseuses et montages ostéologiques, spécimens en fluide, coquilles, fossiles, roches et minéraux. S’y ajoute des moulages, modèles et reconstitutions.

Attention, le centre de conservation des collections n’est pas situé sur le même site que le Muséum. Les renseignements pratiques vous seront communiqués lors de votre réservation.

Visites gratuites, guidées et commentées par les membres de l’équipe scientifique du muséum, uniquement sur réservation.

Muséum de Bordeaux – sciences et nature 5 place Bardineau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Fondaudège Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 57 65 30 https://www.museum-bordeaux.fr https://fr-fr.facebook.com/museum.debordeaux;https://www.instagram.com/museumdebordeaux/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.museum-bordeaux.fr/accueil/agenda/visite-centre-conservation-collections-museum-bordeaux »}, {« lastProcessedAt »: « 2025-07-25T09:21:37.180Z », « data »: [{« itemCollectionDetails »: « Ru00e9servation UNIQUEMENT sur le site internet du Musu00e9um. nUne confirmation de ru00e9servation vous sera envoyu00e9e. nnAttention, le Centre de Conservation des Collections nu2019est pas situu00e9 sur le mu00eame site que le Musu00e9um. Les renseignements pratiques vous seront communiquu00e9s lors de votre ru00e9servation. », « eventDuration »: 60, « bookingContact »: « museum@mairie-bordeaux.fr », « response »: {« passId »: 333863534, « isPending »: false, « addressId »: 48054}, « venueId »: 152003, « name »: « Visites du Centre de Conservation des Collections du Musu00e9um de Bordeaux-sciences et nature », « bookingEmail »: « museum@mairie-bordeaux.fr », « category »: « VISITE_GUIDEE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-07-17T13:28:30.043Z »}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 1663360, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-07-17T13:28:30.138Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 377160586, « id »: 1}, {« passId »: 377160587, « id »: 2}, {« passId »: 377160588, « id »: 3}, {« passId »: 377160589, « id »: 4}]}, « dates »: [{« quantity »: 0, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1758369600000, « id »: 1}, {« quantity »: 0, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1758373200000, « id »: 2}, {« quantity »: 0, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1758376800000, « id »: 3}, {« quantity »: 0, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1758380400000, « id »: 4}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-07-17T13:28:30.509Z »}, {« venueId »: 151931, « operation »: « update », « appliedAt »: « 2025-07-25T09:21:37.180Z », « duo »: true}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/333863534 »}] Fondé en 1791, le cabinet d’histoire naturelle de Bordeaux figure parmi les plus anciennes collections publiques de France.

Il prend d’abord place sur les allées de Tourny, dans l’ancien hôtel de l’Académie qu’il partage avec la galerie de tableaux, le musée lapidaire, la bibliothèque, l’école des Beaux-Arts et un observatoire. Il a été ouvert au public en 1811.

En 1857, l’hôtel de Lisleferme, édifié en 1780 en bordure du jardin public, a été acquis par la municipalité. L’édifice est largement transformé et réaménagé. Fin 1862, les collections sont transférées : le nouvel établissement a alors pris le nom de muséum d’histoire naturelle.

Les collections y sont présentées suivant l’objectif que se sont fixé les scientifiques : décrire, nommer et classer la nature, le vivant comme le monde minéral.

Le muséum agrandi et rénové du XXIe siècle a pour objectif de montrer comment notre regard sur la nature a évolué, d’hier à aujourd’hui, comment les acquisitions de connaissances nouvelles peuvent remettre en question nos représentations. Découvrir, s’étonner, s’émerveiller, s’interroger, partager, contribuer sont quelques-uns des plaisirs auxquels le nouveau muséum vous convie. Piéton : par le jardin public – entrées : place Bardineau / place du Champ de Mars / cours de Verdun / rue d’Aviau / rue de la course / place Longchamps. En tram : tram B arrêt Quinconces / C arrêt jardin public. En bus : 4-5N-15 arrêt jardin public / 6 arrêt rue d’Aviau. En vélo : stations Vcub à proximité. En voiture : parking auditorium / parking Tourny / parking allée de Bristol.

Le Centre de Conservation des Collections du Muséum de Bordeaux – sciences et nature est un lieu dédié à la conservation préventive des collections d’histoire naturelle, ainsi qu’un outil performant …

Spécimens au Centre de Conservation des Collections du Muséum de Bordeaux © Frederic Deval