Visites du CH Gérard Marchant (anciennement « asile de Braqueville ») Centre hospitalier Gérard Marchant Toulouse

Visites du CH Gérard Marchant (anciennement « asile de Braqueville ») Dimanche 21 septembre, 09h30 Centre hospitalier Gérard Marchant Haute-Garonne

Gratuit.

Début : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Avec plus de 160 ans d’histoire, le Centre hospitalier Gérard Marchant possède un patrimoine architectural d’une importance majeure. Autrefois appelé « Asile de Braqueville », il est inscrit au titre des monuments historiques et a été primé lors de l’exposition universelle de 1867. Alliance entre esthétisme et soins, cet édifice a été témoin des bouleversements et des évolutions de la psychiatrie.

Venez donc découvrir ou redécouvrir « le seul édifice du 19ème siècle de Haute-Garonne qui ait une telle importance historique, artistique et patrimoniale » selon Odile Foucaud, historienne d’art et d’architecture, spécialiste du patrimoine toulousain.

Au programme cette année :

des visites guidées par des agents de l’établissement : départ toutes les 30 mn de 10h à 12h puis de 13h30 à 16h / durée d’environ 45mn / limite de 30 personnes par visite

un mini vide-grenier avec l’association Psyambul et Japaré

un espace pique-nique, avec présence du foodtruck des Epicurieux, pour déjeuner dans un cadre exceptionnel ainsi qu’une buvette sur l’ensemble de la journée

une pause musciale avec la chorale Voice cult à 12h45

2 expositions dans la cour d’honneur (sur le patrimoine végétale et la chapelle) ainsi qu’un stand pour mieux connaitre l’établissement et la psychiatrie

un parcours de visite libre et un jeu de piste pour les enfants

Centre hospitalier Gérard Marchant 134 route d’Espagne, 31057 Toulouse Toulouse 31100 Saint-Simon / Lafourguette / Oncopole Haute-Garonne Occitanie 05 61 43 77 77 http://www.ch-marchant.fr Avec plus de 150 ans d’histoire, le centre hospitalier Gérard Marchand recèle un patrimoine architectural d’une importance majeure : « C’est le seul édifice du XIXe siècle de Haute-Garonne qui ait une telle importance historique, artistique et patrimoniale » rappelle Odile Foucaud, maître de conférence d’histoire de l’art moderne à l’université de Montpellier.

Jacques-Jean Esquié, son architecte, reçut pour sa construction le deuxième prix d’architecture à l’exposition universelle de Paris en 1867.

Adapté aux nécessités de soin les plus avant-gardistes pour l’époque, il est également chargé d’une grande valeur esthétique, qu’il s’agisse du classicisme des arcades de la cour d’honneur, du style romano-gothique de la chapelle ou des rappels de l’architecture locale par l’emploi de briques foraines et l’ouverture de mirandes. Une architecture qui n’a cessé d’évoluer pour s’adapter aux nécessités du soin. Bus lignes 1, 11, 52. Rocade sortie Langlade.

