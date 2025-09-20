Visites du chantier de restauration du château Château de Plaisir Plaisir

Visites du chantier de restauration du château Samedi 20 septembre, 15h30, 16h30, 17h30 Château de Plaisir Yvelines

Durée : 45min – Tout public à partir de 16 ans – Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Début : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T16:15:00

Fin : 2025-09-20T17:30:00 – 2025-09-20T18:15:00

Une visite du chantier de restauration du château de Plaisir, par l’architecte du Patrimoine en charge de la restauration et la Direction des Affaires Culturelles de Plaisir.

Château de Plaisir 282 rue de la Bretéchelle 78370 Plaisir Plaisir 78370 Yvelines Île-de-France 01 30 79 63 20 http://www.ville-plaisir.fr Construit vers la fin XVIe-début XVIIe siècle, la famille Le Tellier construit le château en adoptant le style caractéristique des constructions du XVIIe siècle. Vers 1720, le domaine passe aux mains de la famille Goullet-de Rugy puis, par descendance, à la famille Saint-Sauveur jusqu’à la Révolution. En 1939, la propriété est acquise par Monsieur Bourdel, qui entreprend la remise à l’état d’origine du parc et des bâtiments. Il fut le dernier propriétaire privé avant le rachat du château et de son parc par la commune, en 1976. À l’origine, l’édifice ne comportait que la partie centrale, correspondant à la terrasse qui la précède. Son architecture et des éléments d’aménagement intérieur attestent de l’empreinte du style Louis XIII. Les deux ailes basses et les bâtiments annexes à vocation agricole furent ajoutés au XVIIIe siècle. En voiture : N12 direction Dreux, sortie Plaisir centre-ville. En train : à partir de Paris Montparnasse direction Dreux ou Mantes-la-Jolie, arrêt Plaisir-Grignon. Desserte du centre-ville en bus à partir de la gare Plaisir-Grignon.

Visite commentée

Jean-Christophe Bardot / Musée de la ville – SQY