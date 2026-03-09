Visites du chantier du Musée des Jacobins Morlaix

Visites du chantier du Musée des Jacobins

9 Place des Jacobins Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 14:00:00

fin : 2026-04-29 16:00:00

Date(s) :

2026-04-03 2026-04-16 2026-04-29 2026-05-12

Cette balade démarre dans la cour par un petit rappel historique du couvent au musée et du musée au chantier , continue par une explication du phasage du chantier accompagnée d’un petit coup d’œil dans l’église des Jacobins. La visite se poursuit dans les futures salles d’exposition avec de petites surprises en lien avec la collection du musée de Morlaix tout au long du parcours.

Visites gratuites Groupes limités à 15 personnes port de chaussures fermées obligatoire Accessible PMR ( à préciser lors de l’inscription)- Mise à disposition de casques de sécurité Durée de la visite 1h30- 2h

Inscription obligatoire

Musée au 02 98 88 07 75 ou Office de Tourisme 02 98 62 14 94 .

9 Place des Jacobins Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 88 07 75

