Visites du Château de Barbezieux Journées Européennes du Patrimoine Le Château Barbezieux-Saint-Hilaire

Visites du Château de Barbezieux Journées Européennes du Patrimoine

Le Château Communauté de communes 4B Sud Charente service culturel Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Des visites « Flash » gratuites du Château de Barbezieux vous seront proposées, un commentaire historique et la visite d’une salle du château.

Le Château Communauté de communes 4B Sud Charente service culturel Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 91 04

English :

Free « Flash » tours of the Château de Barbezieux will be offered, including a historical commentary and a visit to one of the castle’s rooms.

German :

Es werden kostenlose « Flash »-Touren durch das Schloss Barbezieux angeboten, ein historischer Kommentar und die Besichtigung eines Saals im Schloss.

Italiano :

Saranno offerte visite gratuite « flash » del Castello di Barbezieux, con un commento storico e una visita a una delle stanze del castello.

Espanol :

Se ofrecerán visitas « Flash » gratuitas al castillo de Barbezieux, que incluirán un comentario histórico y la visita a una de las salas del castillo.

