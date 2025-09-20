Visites du Château de Barbezieux Journées Européennes du Patrimoine Le Château Barbezieux-Saint-Hilaire
Visites du Château de Barbezieux Journées Européennes du Patrimoine Le Château Barbezieux-Saint-Hilaire samedi 20 septembre 2025.
Visites du Château de Barbezieux Journées Européennes du Patrimoine
Le Château Communauté de communes 4B Sud Charente service culturel Barbezieux-Saint-Hilaire Charente
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Des visites « Flash » gratuites du Château de Barbezieux vous seront proposées, un commentaire historique et la visite d’une salle du château.
Le Château Communauté de communes 4B Sud Charente service culturel Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 91 04
English : Visites du Château de Barbezieux Journées Européennes du Patrimoine
Free « Flash » tours of the Château de Barbezieux will be offered, including a historical commentary and a visit to one of the castle’s rooms.
German : Visites du Château de Barbezieux Journées Européennes du Patrimoine
Es werden kostenlose « Flash »-Touren durch das Schloss Barbezieux angeboten, ein historischer Kommentar und die Besichtigung eines Saals im Schloss.
Italiano : Visites du Château de Barbezieux Journées Européennes du Patrimoine
Saranno offerte visite gratuite « flash » del Castello di Barbezieux, con un commento storico e una visita a una delle stanze del castello.
Espanol : Visites du Château de Barbezieux Journées Européennes du Patrimoine
Se ofrecerán visitas « Flash » gratuitas al castillo de Barbezieux, que incluirán un comentario histórico y la visita a una de las salas del castillo.
