Informations pratiques

Poullignac

Visites du château de Beaulieu Journées Européennes du Patrimoine

Allée du Beaulieu Poullignac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Visite guidée (2 heures) des extérieurs et des intérieurs par Eric Cron, historien d’art, chef du service Patrimoine et Inventaire, et Sophie von Olfers, propriétaire du château et commissaire d’exposition d’art contemporain indépendante.

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Allée du Beaulieu Poullignac 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine eric.cron@nouvelle-aquitaine.fr

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English : Visits to Château de Beaulieu European Heritage Days

Guided tour (2 hours) of exteriors and interiors by Eric Cron, art historian and head of the Heritage and Inventory Department, and Sophie von Olfers, château owner and independent contemporary art curator.

L’événement Visites du château de Beaulieu Journées Européennes du Patrimoine Poullignac a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme du Sud Charente