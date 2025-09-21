Visites du château de Chaillou Châtillon-sur-Indre

A l’occasion des Journée du Patrimoine, nous vous proposons de découvrir de la château de Chaillou. Propriété privée, ce château a rarement été ouvert à la visite. La propriété a récemment changé de main, les nouveaux propriétaires, les Prémesnil, ont engagé d’important travaux de réhabilitation.

Issu d’un château fort dont il ne reste que le réseau hydrographique qui alimentait les douves, le château a été entièrement reconstruit à la Renaissance et profondément transformé aux siècles suivants. Sous l’ancien régime il n’a fait l’objet que d’une seule transaction à la fin du XVIIe siècle, les propriétaires se succédant par héritage familial ou lors de mariages Connu initialement sous le nom Les Pruneaux il a pris vers 1700 le nom de ses nouveaux propriétaires les Amelot de Chaillou qui, après avoir obtenu du roi Louis XVI, l’érection de leur domaine en Marquisat de Chaillou, ont traversé la Révolution française sans être inquiétés. En 1809, la veuve du dernier Marquis de Chaillou a vendu la propriété aux La Cotardière qui l’ont possédée jusqu’en 2023.

5 Place du Vieux Château Châtillon-sur-Indre 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 74 19 chatillon.tourisme@gmail.com

English :

On the occasion of Heritage Days, we invite you to discover the Château de Chaillou. Privately owned, this château has rarely been open to the public. The property has recently changed hands, and the new owners, the Prémesnil family, have embarked on a major restoration project.

German :

Anlässlich des Tags des offenen Denkmals schlagen wir Ihnen vor, das Schloss Chaillou zu entdecken. Das Schloss befindet sich in Privatbesitz und wurde bisher nur selten für Besucher geöffnet. Die neuen Besitzer, die Familie Prémesnil, haben mit umfangreichen Sanierungsarbeiten begonnen.

Italiano :

In occasione delle Giornate del Patrimonio, vi invitiamo a scoprire lo Château de Chaillou. Di proprietà privata, questo castello è stato raramente aperto ai visitatori. Recentemente la proprietà è passata di mano e i nuovi proprietari, la famiglia Prémesnil, hanno avviato un importante programma di ristrutturazione.

Espanol :

Con motivo de las Jornadas del Patrimonio, le invitamos a descubrir el castillo de Chaillou. De propiedad privada, este castillo rara vez ha estado abierto a los visitantes. Recientemente, la propiedad ha cambiado de manos y los nuevos propietarios, la familia Prémesnil, han emprendido un importante programa de renovación.

